لقي “مهاجر غير نظامي” حتفه، أول أمس الثلاثاء، في ميناء طنجة المتوسط، إثر تهشيم شاحنة لرأسه، بعدما كان يحاول التسلل إلى أسفلها وسط ذهول السائقين الذين عاينوا الحادثة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عجلات الشاحنة تحركت من مكانها بسرعة، بينما كان المهاجر يبحث عن مكان يختبأ فيه أسفلها، سعيا إلى التمكن من الهجرة نحو أوربا.
وأضاف المصدر ذاته، أن أصوات المواطنين ارتفعت لتلفت انتباه السائق إلى وجود شخص تحت الشاحنة، لكنه لم ينتبه للأمر، ما أدى إلى تهشيم رأس الضحية، ومصرعه على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر مآسي الهجرة.. تهشيم رأس مهاجر تسلل إلى أسفل شاحنة للعبور نحو الضفة الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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