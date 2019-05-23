الخسائر بالملايير.. مطاردة «سراق» الطريق السيار!

بعدما كانت السلطات قد لجأت إلى المقاربة القضائية لرصد ومعاقبة المقدمين على الهروب من أداء واجب استعمال الطريق السيار، بعد وصولهم إلى محطات الأداء؛ تستعد الحكومة لإصدار مرسوم يتعلّق بتطبيق مدونة السير، يصبغ الشرعية القانونية على استخدام كاميرات المراقبة لضبط هذه المخالفات، وذلك بإضافتها إلى قائمة المخالفات الممكن مراقبتها بطريقة آلية.
وقد أضحت الشركة المغربية للطرق السيارة، في السنوات الأخيرة، تشكو فداحة الخسائر المالية التي تترتب على امتناع عدد من مستعملي الطريق عن الأداء.
استعمال الكاميرات الموجودة حاليا في محطات الأداء قد يفتقر إلى الشرعية القانونية في حال الملاحقة القضائية، وهو ما جاء المرسوم الجديد لتفاديه.
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