قبل حلولها بالمغرب.. وضع إليسا  الصحي يرغمها على السفر إلى ألمانيا

حلت الفنانة إليسا، مؤخرا، بالديار الألمانية، للخضوع لحصص علاج من مضاعفات عملية خضعت لها بداية السنة الحالية ببلجيكا.

ونفت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر تغريدة على موقع “تويتر”، أخبار خضوعها لعملية جراحية جديدة، مبرزة أنها في ألمانيا لعلاج مضاعفات عمليتها السابقة.

وغردت إليسا: “أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن”.

وكانت إليسا قد خضعت بداية السنة الحالية لعملية جراحية على مستوى يدها للتخلص من مشكل احتباس المياه بيدها وتورمها، بسبب علاجها من سرطان الثدي الذي شفيت منه.

يذكر أن إليسا، تشارك في الدورة القادمة من مهرجان موازين بالمغرب، بعد شهر رمضان، إذ تلتقي جمهورها من على خشبة منصة “النهضة” المخصصة للموسيقى العربية.