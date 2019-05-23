المغرب يتأسف على استقالة المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر

على خلفية استقالة المبعوث الأممي للصحراء المغربية هورست كوهلر، اليوم الأربعاء، خرج المغرب لإبداء أول تعليق له على الاستقالة.
وقالت وزارة الخارجية، إن “المملكة المغربية أخذت علما، بأسف، استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد هورست كوهلر.
وفي ذات السياق، أعلنت الأمم المتحدة على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يأسف بشدة لهذه الاستقالة لكنه قال إنه يتفهمها تماما وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث.
وقالت الأمم المتحدة الأربعاء، إن مبعوثها إلى الصحراء الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، والذي يبلغ من العمو76 عاما، قدم استقالته من منصبه “لدواع صحية”.
يشار إلى أن كوهلر تسلم مهامه في شهر يونيو من سنة 2017، وأطلق سلسلة مباحثات جلست فيها الجزائر بشكل رسمي ضمن أطراف النزاع.
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