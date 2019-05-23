شاهد مسلسل هوجان الحلقة 18

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعاء اليوم دعاء اليوم الثامن عشر اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ ، وَ نوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ ، وَ خُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ

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