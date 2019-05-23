الجيش السوري يسقط طائرة بدون طيار قرب مطار حماة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون الرسمي السوري، مساء الأربعاء، إسقاط الجيش طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة.
وأضاف التلفزيون السوري أن الإرهابيين التابعين لجبهة النصرة أطلقوا الطائرة باتجاه المطار.
ويشهد شمال غرب سوريا معارك عنيفة بين قوات الجيش السوري وعدد من الفصائل الإرهابية؛ ما أدَّى إلى مقتل 23 شخصا من الطرفين، بحسب بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي صدر أمس الثلاثاء.
وبدأت الاشتباكات إثر شنّ هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة استهدف قوات النظام داخل بلدة كفر نبودة، الواقعة في ريف حماة الشمالي الملاصق لمحافظة إدلب، وفق المرصد.
وأدّت الاشتباكات إلى مقتل 14 عنصرا من هيئة تحرير الشام الإرهابية، بينما قتل 9 عناصر من قوات النظام.
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