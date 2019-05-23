الان تتابع الاحتجاجات في إيران لا تتوقف.. 12 مظاهرة في 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:49 ص, 23 مايو 2019 م التعليقات: 0 شهدت إيران أمس الثلاثاء، 12 تجمعا احتجاجيا لمختلف شرائح المجتمع ضد انخفاض الأجور وضيق الحالة المعيشية.

بداية من تجمع احتجاجي للموظفين والممرضين في مستشفى خميني بمدينة كرج، إذ عاد موظفون وممرضون في مستشفى خميني بمدينة كرج لينظموا تجمعًا احتجاجيًا مرة أخرى أمام المستشفى للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم وأجورهم.

كما تظاهر موظفو المترو في طهران في ساحة مبنى شركة استثمارالسكك الحديدية المتحضرة، للاحتجاج على العمل بشكل تعاقدي والخروج من العقد الرسمي.

ونظم ساكنو قرى «كلم كبود» و«دستك عليا وسفلى» و«ميرمير» تجمعًا للاحتجاج على شح المياه. كما ظهرت تجمعات احتجاجية في محافظة مازندران بسبب عدم تمديد العقد لحماية غابات «هيركاني» وطرد حراس الغابات منذ يوم 22مايو 2019.

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