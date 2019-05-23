استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن مبعوثها إلى الصحراء المغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر (76 عاما ) استقال من منصبه “لدواع صحية”.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إن “الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يأسف بشدة لهذه الاستقالة لكنه قال إنه يتفهمها تماما وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث” الأممي الذي تسلم مهامه في يونيو 2017.
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