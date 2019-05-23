شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) أعلنت الأمم المتّحدة اليوم (الأربعاء)، أنّ مبعوثها إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر (76 عاماً) استقال من منصبه «لدواع صحّية». أعلنت الأمم المتّحدة اليوم (الأربعاء)، أنّ مبعوثها إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر (76 عاماً) استقال من منصبه «لدواع صحّية». وقالت المنظمة الدولية في بيان: إنّ الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يأسف بشدّة لهذه الاستقالة لكنّه قال إنّه يتفهّمها تماماً، وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث الأممي الذي تسلّم مهامه في يونيو 2017.



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