شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل فلسطينيين في الخليل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخليل) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) فلسطينيين اثنين من الخليل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) فلسطينيين اثنين من الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يحيى محمود عاشور من مدينة الخليل أثناء تواجده في منطقة الفحص جنوب المدينة، كما اعتقلت أحمد خضر الحروب من بلدة ديرسامت، جنوب غرب الخليل.



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