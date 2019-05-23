شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لتسليم أرخبيل شاغوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) أصدرت الجمعية العامّة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، قراراً غير ملزم أمهل بريطانيا ستة أشهر لتسليم أرخبيل شاغوس إلى جزيرة موريشيوس. أصدرت الجمعية العامّة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، قراراً غير ملزم أمهل بريطانيا ستة أشهر لتسليم أرخبيل شاغوس إلى جزيرة موريشيوس. ومشروع القرار الذي أعدّته موريشيوس، أقرّ بأغلبية 116 دولة، ومعارضة ست دول فقط بينها بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت الدول الـ56 الباقية عن التصويت. يذكر أن الأرخبيل يؤوي قاعدة عسكرية بريطانية-أميركية مشتركة.



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