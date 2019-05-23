خطة أمريكية لإرسال آلاف الجنود للشرق الأوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من المقرر أن يطلع مسؤولو البنتاجون أعضاء بارزين في فريق الأمن القومي التابع للرئيس دونالد ترمب اليوم على خطة يمكن أن ترسل آلافا من القوات الأمريكية الإضافية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران، وفقا لما ذكره ثلاثة مسؤولين أمريكيين على دراية بهذا الجهد، بحسب تقرير للسي إن إن.

وأكد المسؤولون أنه لم يتخذ قرار بشأن نشر القوات بعد، مشيرين إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة لإرسال جميع القوات في وقت واحد، ولكن يمكن إرسال بعضها كإجراء للردع، وبعضها الآخر يرسل إذا ارتفعت حدة التوتر.

وذكرت سي إن إن «إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك حاجة إلى أكثر من 100 ألف جندي لشن ضربة شاملة ضد إيران».