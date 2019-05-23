شكرا لقرائتكم السودان.. استقالة عضو بارز من المجلس العسكري الانتقالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، الخميس.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاستقالة وأسبابها.

وعمل الفريق الركن مصطفى بعدد من الوحدات منها الكلية الحربية والغربية، ولفترة طويلة عمل في الاستخبارات حيث شغل فيها إدارة الأمن العسكري ثم الأمن الوقائي إلى أن تولى منصب نائب المدير، ثم تسلم إدارة الاستخبارات خلفا للفريق جمال عمر عام 2017.

وأدار ملف التفاوض مع الحركة الشعبية وعدد من الحركات المسلحة، وهو يُصنف من ذوي التوجهات الإسلامية داخل القوات المسلحة.

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وتأتي الخطوة وسط جمود في المفاوضات بين المجلس من ناحية، وإعلان قوى الحرية والتغيير من ناحية أخرى، حول تشكيل المجلس السيادي، بعد أن رفض "الانتقالي" رئاسة أي شخصية مدنية للمجلس السيادي.

وفي 30 أبريل/نيسان، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قبول استقالة 3 من أعضائه، بينهم رئيس اللجنة السياسية تقدموا بها قبل أسبوع من قبولها.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، قال في وقت سابق إن رئيس المجلس ينظر في استقالة 3 من أعضائه للبت فيها.

والأعضاء الثلاثة هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي.