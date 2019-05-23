كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحانات الجديد لباقي مواد الصف الأول الثانوي بعد ساعات من تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل مادة الخميس.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات "أولى ثانوي" الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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