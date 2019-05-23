شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"دفاع البرلمان": مخططات الإخوان باءت بالفشل.. والشعب يعى أفعال الجماعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل المحاولات الإخوانية التى تروجها قنواتهم ومواقعهم التى تبث من الخارج لبث الشائعات ومحاولة إثارة البلبلة فى الشارع كلها باءت بالفشل، نتيجة لما يلمسه المواطن من إنجازات تتم على أرض الواقع، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التى لا مثيل لها، والنتائج الاقتصادية الإيجابية التى تحقق مؤشرات إيجابية قوية لصالح المواطن.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن نتيجة الوعى لدى الشعب المصرى أفشلت مخططات الإرهابية ومحاولة بث الشائعات والفتن فى المجتمع، موضحا أن الإخوان ما زالت تواصل أكاذيبها، ولكن الجميع أصبح يعلم كل ما تفعله من ادعاءات وأكاذيب مستمرة تبثها بين المواطنين من حين لآخر، لمحاولة إحباطهم والتأثير على الرأى العام بالشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ"دفاع البرلمان": مخططات الإخوان باءت بالفشل.. والشعب يعى أفعال الجماعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.