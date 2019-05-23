شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"دفاع البرلمان": مخططات الإخوان باءت بالفشل.. والشعب يعى أفعال الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل المحاولات الإخوانية التى تروجها قنواتهم ومواقعهم التى تبث من الخارج لبث الشائعات ومحاولة إثارة البلبلة فى الشارع كلها باءت بالفشل، نتيجة لما يلمسه المواطن من إنجازات تتم على أرض الواقع، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التى لا مثيل لها، والنتائج الاقتصادية الإيجابية التى تحقق مؤشرات إيجابية قوية لصالح المواطن.



وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن نتيجة الوعى لدى الشعب المصرى أفشلت مخططات الإرهابية ومحاولة بث الشائعات والفتن فى المجتمع، موضحا أن الإخوان ما زالت تواصل أكاذيبها، ولكن الجميع أصبح يعلم كل ما تفعله من ادعاءات وأكاذيب مستمرة تبثها بين المواطنين من حين لآخر، لمحاولة إحباطهم والتأثير على الرأى العام بالشائعات.