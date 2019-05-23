شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالتنسيق بين 5 وزارات لحل أزمة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد هلالى، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة على المجتمع لا تقل عن خطورة الإرهاب، وهذا لأنها تلتهم النمو الاقتصادى وتقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى وتؤثر على نتائج المشروعات القومية على أرض الواقع، مطالبًا بخطة واستراتيجية لحل مشكلة الزيادة السكانية.

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وأوضح هلالى، أن ملف الزيادة السكانية مسئولية العديد من الجهات والوزارات والأمر ليس قائمًا على جهة بعينها وهذا يعنى أن التكاتف والتنسيق بين الجهات المختلفة أولى خطوات حل هذه الأزمة، بالإضافة لضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين وتغيير الثقافة القائمة لدى البعض فى المناطق المختلفة من محافظات الجمهورية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة مناسبة وأهداف واضحة لحل هذه المشكلة على أن يتم الإطلاع بشكل دورى على النتائج، وأن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل معها سواء من خلال وزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الأوقاف، الأزهر، الكنيسة، الصحة، المجتمع المدنى، والتضامن، مؤكدًا أن الملف مسئولية مشتركة وعلى الجميع أن يدلوا بدلوه فى هذه الأزمة.