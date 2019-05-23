شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب بشاشات عرض بالميادين العامة أثناء البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، إن بطولة الأمم الأفريقية تعد فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية، بالإضافة لزيادة فرص الاستثمار فى ظل المناخ الخصب الذى يشجع على ذلك، مشددًا على ضرورة التكاتف من قبل كافة أطياف الشعب لخروج البطولة بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية.



وطالب طوبيا بتنظيم كرنفال احتفالى فى المحافظات التى ستقام فيها مباريات البطولة، من خلال تنظيم احتفال كبير فى أكبر ميادين المحافظة ووضع شاشات عرض كبيرة وبرنامج يتم توزيعه على مشجعى المنتخبات الأفريقية التى ستقام مبارياتها فى هذه المحافظة يشمل كافة المعالم الأثرية والسياحية والفنادق والانتقالات من وإلى الاستاد والفندق والمزارات.



وحث عضو مجلس النواب الجمهور على الحضور بكثافة والتشجيع المتواصل، لافتًا إلى أن هذه البطولة هى الأهم فى أفريقيا وهناك اهتمام كبير من كافة الدوريات على مستوى العالم، وهذا ما تضمه أفريقيا من لاعبين محترفين فى كافة أنحاء العالم، ولهذا يجب علينا المساهمة فى خروج البطولة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية.