سفارة الرياض بواشنطن: دفاعات المملكة تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أن دفاعات المملكة اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للسفارة السعودية في واشنطن قوله إن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.

وكان تليفزيون (المسيرة) التابع للحوثيين قد أعلن في وقت سابق عن شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفا حظائر تحوي طائرتين.

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ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية من جراء محاولة الهجوم على نجران.

وتعرضت محطتان نفطيتان تابعتان لشركة (أرامكو) في منطقة المدينة الأسبوع الماضي لهجوم بسبع طائرات مسيرة.

وجاءت الهجمات بعد يومين من استهداف أربع سفن بمتفجرات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، بينهما سفينتان سعوديتان.