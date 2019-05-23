خامنئي: زوال الحضارة الأمريكیة والكیان الصهیونی أمر محتوم

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

اعتبر قائد الثورة الاسلامیة آیة الله علی خامنئی اليوم الأربعاء أن "زوال اعداء البشریة، أی الحضارة الامريكیة المنحطة والكیان الصهیونی"، أمر محتوم.

وخلال استقباله اليوم الآلاف من الطلبة الجامعیین، قال خامنئي:" أیها الشباب، كونوا علي ثقة بأنكم ستشهدون زوال أعداء البشریة، أی الحضارة الامريكیة المنحطة و إسرائیل"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وحول الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية والذي جرى توقيعه في عام 2015، قال خامنئي: " اننی لم اكن مقتنعا كثیرا بالصورة التی تم فیها تحقیق الاتفاق النووی ولقد قلت هذا الامر لرئیس الجمهوریة ووزیر الخارجیة مرارا ونبهتهم الي الكثیر من الحالات".

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يشار إلى أن أيران اعلنت مؤخرا انسحابا جزئيا من الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل عام.

كما تصاعد التوتر بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني ، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.