صور.. محافظ الوادي الجديد يشارك في إفطار جماعي مع القيادات التنفيذية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
شارك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مع العاملين والمسئولين بالجهاز التنفيذي مأدبة الإفطار الجماعي، التي نظمتها المحافظة بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأكد الزملوط، أن الهدف من حفل الإفطار هو تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والموظفين بعيدا عن روتين العمل وضغوطه.
مشيرًا إلى أن مثل هذه المناسبات تسهم في خلق بيئة اجتماعية ايجابية وتساعد الموظفين على النمو والتطوير في العمل.
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