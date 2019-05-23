صور/ ألمانيا: حملة أمنيّة كبيرة ضدّ عصابات دراجات بخاريّة عراقية في 11 مدينة

وكالات- شنت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حملة أمنية كبيرة ضد منظمة الدراجات البخارية العراقية "السلام312-" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء22 ماي 2019. وقالت متحدثة باسم الشرطة في إيسن، التي قادت الحملة مع الادعاء العام في نفس المدينة، إن الحملة موجهة ضد 34 متهما من المنظمة. وبحسب البيانات، يواجه أعضاء المنظمة اتهامات بالإتجار بالأسلحة والتهريب. وقال متحدث باسم شرطة إيسن: "نجري منذ فترة طويلة تحقيقات ضد مجموعات كبيرة"، موضحا أن التحقيقات تتركز في محيط مدينة كولونيا ومنطقة الرور، وتدور حول جرائم تهريب البشر والإتجار في الأسلحة والمواد المخدرة والهويات المزورة. كما شملت الحملة مدن دويسبورج وبون وهونكسه وزيجبورج ودورتموند وهايليجنهاوس وفيلبرت وأولبه وكريفيلد. وشارك في الحملة مئات من قوات الأمن ووحدات خاصة ومحققون تابعون لأمن الدولة. وبحسب البيانات، فإن الهدف من الحملة هو العثور على أدلة. وقال المتحدث إنه لم يتم تنفيذ أوامر اعتقال حتى الآن. Advertisements وبحسب بيانات الشرطة، من المتوقع أن تستمر الحملة حتى عقب ظهر اليوم.

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