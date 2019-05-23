ميدل إيست تتكهن بإعدام دعاة المملكة

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني اليوم إن السلطات السعودية ستصدر أحكاما بالإعدام على كل من الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة والداعيتين عوض القرني وعلي العمري، الذين تم اعتقالهم ضمن حملة واسعة شملت مفكرين ونشطاء بتهم تتعلق بأمن الدولة والإرهاب.

وقال الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" " إن مصدرين حكوميين سعوديين أبلغاه أن الأحكام "ستصدر

عليهم بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب وسيتم إعدامهم بعد وقت قصير من شهر رمضان".

وأضاف أن المصدرين الحكوميين أكدا التوجه لإصدار أحكام الإعدام على الدعاة الثلاثة الذين كان من المفترض أن يمثلوا في جلسة محاكمة في الأول مايو الجاري قبل أن يتم تأجيلها لإشعار آخر.

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ويقول أحد المصدرين إن السلطات لن

تنتظر كثيرا، مضيفا "بمجرد صدور الحكم سيتم إعدام هؤلاء الرجال"، فيما قال المصدر الآخر إن السلطات ستستغل أجواء التوتر مع إيران لتمرير أحكام الإعدام.

وينقل "ميدل إيست آي" عن أحد أفراد عائلة واحد من الدعاة -دون تسميته- القول إن "عمليات الإعدام إذا استمرت، فستكون خطيرة للغاية ويمكن أن تمثل نقطة تحول خطيرة".

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي موقف رسمي حيال هذه التسريبات مايجعل من هذه الأخبار مجرد تكهنات حتى يتم تصديقها أو نفيها من السلطات السعودية الرسمية.

