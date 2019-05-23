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المنصور: تحالف دعم الشرعية باليمن ملتزم بقواعد الاشتباك

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أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بقواعد الاشتباك، مشددا على أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث ملتزم بالشفافية والحياد. وقال المنصور، إن التحالف قصف قوارب صيد عام 2017 في جزيرة البادي بعد تورطها في تهريب أسلحة، وتبين أنها تابعة للميليشيات الحوثية في اليمن، مبينا أن تلك الزوارق تعد هدفا مشروعا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحول مزاعم استهداف سوق في مدينة الحديدة بغارة جوية، أعلن المتحدث أن الواقعة المشار إليها حدثت في أكتوبر2018 ، موضحا أن القصف استهدف مجموعة من المليشيات الحوثية دون المساس بالسوق وفقا لما أوضحته صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة للسوق بعد العملية. وذكر المنصور، أن المجموعة الحوثية المستهدفة كانت على بعد 12 كيلومترا من موقع السوق. وأشار إلى قصف التحالف لمخزني أسلحة تابعين للحوثيين في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، حيث ذكر أن قنبلتين موجهتين أصابتا الهدفين إصابة مباشرة.


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