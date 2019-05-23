وحول مزاعم استهداف سوق في مدينة الحديدة بغارة جوية، أعلن المتحدث أن الواقعة المشار إليها حدثت في أكتوبر2018 ، موضحا أن القصف استهدف مجموعة من المليشيات الحوثية دون المساس بالسوق وفقا لما أوضحته صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة للسوق بعد العملية. وذكر المنصور، أن المجموعة الحوثية المستهدفة كانت على بعد 12 كيلومترا من موقع السوق. وأشار إلى قصف التحالف لمخزني أسلحة تابعين للحوثيين في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، حيث ذكر أن قنبلتين موجهتين أصابتا الهدفين إصابة مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنصور: تحالف دعم الشرعية باليمن ملتزم بقواعد الاشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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