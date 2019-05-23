القوات اليمنية تبدأ مطاردة فلول "الحوثيين" شمال الضالع

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

بدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية، فجر أمس، حملة ضخمة لملاحقة فلول ميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف مديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن قوات المقاومة شنت هجوماً واسعاً لدحر فلول المليشيات من منطقتي حمر والفاخر شمال وغرب مديرية قعطبة، مشيرة إلى اندلاع معارك عنيفة وتكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة، مؤكدة مقتل عشرات العناصر بينهم القيادي الميداني المدعو سفيان الشريفي وتدمير معدات وآليات قتالية وعسكرية بينها مدرعة بي ام بي ومركبتين عسكريتين.

وأشاد المتحدث باسم المقاومة العقيد علي شايف الحريري بالدعم الكبير الذي تقدمه قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات والذي أسهم في تحقيق انتصارات نوعية وكبيرة ضد الميليشيات وتحرير مواقع جديدة في الضالع. وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن والمقاومة تمكنت وبإسناد مباشر من التحالف من تطهير بلدة خمر والقوز ومعسكر العللة وقرد وجبل الوعل وتطهير بلدات في حجر، موضحاً أن الضالع صلبة وكسرت كل أطماع إيران التوسعية التي تقودها الميليشيات للوصول إلى عدن وإعادة السيطرة على باب المندب وخليج عدن.

وأفاد سكان محليون أن الميليشيات قصفت بالأسلحة الثقيلة، وبشكل عشوائي، العديد من التجمعات السكنية بالقرب من مناطق الاشتباكات في الضالع، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلين وإصابة طفلين آخرين، وجميعهم من أهالي قرية عويش بمنطقة حجر. كما أطلقت المليشيات حملة اختطافات واسعة في صفوف المدنيين في المنطقة وشرعت باعتقال أهالي قرية باجة واقتادتهم إلى مناطق محاذية لمحافظة إب.

من جهة ثانية، واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وكثفت قصفها العشوائي على مواقع قوات المقاومة المشتركة والأحياء السكنية في المدينة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس حيث أصيب أربعة مدنيين، من أسرة واحدة بينهم امرأة وطفلان. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات ما زالت مستمرة في استهداف المدنيين في المنازل والأسواق والطرقات بحيس حيث اندلعت في الجهة الشمالية للمدينة اشتباكات مسلحة متقطعة بين الميليشيات وألوية العمالقة. كما واصلت الميليشيات إطلاق قذائفها المدفعية صوب مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية في التحيتا والدريهمي، وعلى الأطراف الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية للحديدة.

وذكر مصدر أن الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من استخراج وتفكيك قذائف صاروخية وألغام وعبوات ناسفة شديدة الانفجار كانت مليشيات الحوثي زرعتها في دوار منظر التابع لمديرية الحوك جنوبي الحديدة قبل تحريره من قبل القوات المشتركة أواخر العام الماضي. وأوضح أن الفرق الهندسية عثرت على قذائف صاروخية متفجرة كبيرة الحجم وكميات كبيرة ومتنوعة من العبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات وزودتها بأجهزة تحكم عن بعد، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك الصواريخ والعبوات المزروعة وأبطلت مفعولها وانتزاعها والتحفظ عليها. وذكر أن الفرق الهندسية عثرت على رأسين لقذائف صاروخية، يزن الواحد منهما 500 كيلوجرام، إضافة إلى خمس من العبوات الناسفة شديدة الانفجار تزن الواحدة منها 80 كيلوجراما، وكانت كفيلة بإحداث دمار هائل في حال انفجرت.