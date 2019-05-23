الإمارات: تضامن تام مع السعودية والأمن واحد

أبوظبي، الرياض (وام ووكالات)

أعربت الإمارات عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات محاولة الميليشيات الانقلابية الحوثية استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان الكريم يمثل اعتداء آثماً على حرمة بيت الله الحرام، وتصعيداً خطيراً غير مسبوق وإفلاساً أخلاقياً لهذه المليشيات، لافتة إلى عدم وجود حدود دينية أو أخلاقية تردع هذه الميليشيات المتمردة عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأشار البيان، إلى أن هذا الاعتداء وفي هذا الوقت بالذات يعكس ارتهان المليشيات الحوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لهذه الأجندات، وأن هذا العمل الآثم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه في اليمن. وأكد وقوف الإمارات التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها. مشدداً في الوقت نفسه على الارتباط العضوي بين أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن الإمارات. وجدد التزام الإمارات الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وإدراكها تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

إلى ذلك، اتّهم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين بـ«قدرات نوعية» من صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع «فرانس برس» إنّ «المليشيات حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها» (في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة). وأضاف: «نحن نتكلّم عن الصواريخ البالستية واستهداف مدينة الرياض ومحاولات الميليشيات استهداف الداخل السعودي واستهداف مكة المكرمة أيضاً هو بصواريخ إيرانية»، مؤكّداً أنّ الميليشيات الحوثية لم تملك هذه الصواريخ سابقاً. وتابع: «ما يقوم به خبراء التحالف من فحص بقايا هذه الطائرات ومكونات أنظمة الطائرات دون طيار يثبت تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية بهذه القدرات». وأوضح أنّ الحوثيين استهدفوا أيضا مطار مدينة نجران جنوب المملكة. وقال: «كانت هناك محاولة استهداف لأحد المرافق الحيوية وأستطيع القول إنّه لم يكن هناك نجاح لهذه العملية الإرهابية».

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شدد مجدداً على أن المملكة تسعى إلى السلام في المنطقة، وأنها ستفعل ما في وسعها لمنع نشوب أي حرب. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان عقب الجلسة التي عقدت في قصر السلام بجدة أن المجلس اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها، واعتبر توجيه خادم الحرمين الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة في 25 رمضان (30 مايو)، تجسيداً لحرصه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وجدد تأكيد المملكة على السلام في المنطقة، وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار، وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وأن لا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه. وأعرب عن أمل المملكة وتطلعها أن تحقق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة خادم الحرمين التي تستضيفها المملكة في السادس والعشرين من رمضان (31 مايو)، تحت شعار «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل»، موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

الإمارات: الحيادية والشفافية بالتحقيق في تخريب الناقلات

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج في المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: «إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه الإمارات من وراء هذا التحقيق». وأضافت: «إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة». وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.