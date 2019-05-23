السودان.. ضبط مجموعة مسلحة بالخرطوم بحري

الخرطوم (الاتحاد) أعلنت قوات الدعم السريع أنها ضبطت مجموعة مسلحة في مدينة الخرطوم بحري (الضلع الثالث في العاصمة المثلثة). وجاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني لقوات الدعم السريع: «في إطار جهودها المتصلة لحفظ الأمن تمكنت قوات الدعم السريع من ضبط مجموعة مسلحة بمنطقة بحري، وذلك على إثر معلومات تلقتها استخباراتها». وأكدت قوات الدعم السريع أنه «تم تسليم المتهمين والسلاح والمعروضات إلى جهات العدالة تمهيداً لتقديمهم إلى محاكمات».

ولم يورد البيان الذي صدر الليلة قبل الماضية مزيداً من التفاصيل عن الجهة التي تقف وراء المجموعة المضبوطة. وكانت قوات الدعم السريع أكدت في وقت سابق أنها لن تفض اعتصام الخرطوم بالقوة، متهمة جهات بالتربص بالثورة. وقالت القوات في بيان: «هناك جهات ومجموعات تتربص بالثورة تقف وراء ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام بالخرطوم». وتابعت القول: «لن ننساق وراء المجموعات التي تتربص بالثورة، ولن نفض الاعتصام بالقوة».

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