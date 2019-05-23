غياب البشير يفتح الباب أمام التطبيع مع إريتريا

سمر إبراهيم (القاهرة)

أثارت زيارة وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، إلى السودان، منذ يومين، تساؤلات عدة حول مستقبل العلاقات «السودانية - الإريترية» بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي ارتبطت رئاسته للسودان بتوترات مع الجارة إريتريا، تجلت في يناير 2018، عندما أصدر البشير قراراً مفاجئاً بإغلاق حدوده الشرقية مع إريتريا. وجاءت زيارة وزير الخارجية الإريتري، عقب قطيعة بين أسمرة والخرطوم وتوترات سياسية استمرت لنحو 18 شهراً، التقى خلالها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الخرطوم، وبحث اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا.

وتقول رشا عوض، رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية السودانية، إن الخلافات بين السودان وإريتريا تأججت لعدة أسباب، أبرزها أن «الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، كان معارضاً شرساً للنظام الأصولي المتشدد الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير، فضلاً عن دعم الأخير للمعارضة الإريترية مادياً وعسكرياَ لزعزعة الاستقرار في إريتريا»، وتطورت الخلافات حتى قرر البشير في يناير عام 2018، غلق الحدود الشرقية مع إريتريا، الممتدة عبر ولاية كسلا. وأضافت عوض لـ«الاتحاد» أن زيارة وزير الخارجية الإريتري إلى السودان تشير إلى أن العلاقات بين أسمرة والخرطوم قد تأخذ منحى جديداً وستعود لطبيعتها الأولى خاصة عقب عزل البشير.

وأوضحت رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية السودانية أن أبرز أسباب استئناف العلاقات بين البلدين هو ارتباط مختلف الفصائل السياسية في السودان بقوى الحرية والتغيير بعلاقات جيدة مع النظام الإريتري، وذلك يعود لإقامتهم سنوات عديدة في أسمرة هرباً من بطش البشير، وفي اللحظة الراهنة «قوى الحرية والتغيير» منتظر أن تُشكل الحكومة السودانية، ومن ثم سيؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين. وتوقعت عوض أن تشهد الفترة المقبلة قراراً من السودان بفتح جميع المعابر الحدودية في ولاية كسلا مع إريتريا، وعودة الهدوء بين البلدين بعد شهور وسنوات من التوتر المستمر.

وقال أسامة بابكر، الباحث السوداني بمركز السودان للبحوث السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات بين أسمرة والخرطوم ممتدة منذ إعلان إريتريا استقلالها عام 1991، كما أن السودان قدمت دعماً سياسياً ضخماً لاستقلال إريتريا، ولكن الأشهر الأخيرة شهدت توترات في العلاقات بين البلدين، أثرت بصورة سلبية على المعابر والمنافذ الحدودية، مما أثر على الوضع الاقتصادي للدولتين. وأضاف بابكر لـ«الاتحاد» أن هناك ارتباطاً اقتصادياً بين السودان وإريتريا عبر ولاية كسلا على الحدود الشرقية، وغلق تلك الحدود أثر بصورة سلبية على الاقتصاد الإريتري على وجه التحديد، خاصة أنها تعتمد على استيراد «الغذاء، والدواء» من السودان، وتوقع إعلان فتح الحدود بين البلدين، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الباحث السوداني أن مبادرة الرئيس أفورقي بإرسال وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، إلى السودان لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تُعد بادرة أمل وخطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين أسمرة والخرطوم، وإعادة رسم ملامح مستقبل سياسي جديد في ظل التغيير الذي تشهده السودان. وأشار بابكر إلى أن قوى «الحرية والتغيير» في السودان تتمتع بعلاقات جيدة مع النظام الإريتري مما يعزز من تطور العلاقات بين البلدين واستئنافها مرة أخرى. وأوضح أن تحالف السودان وإريتريا من جديد، سيدعم الأخيرة في توطيد علاقاتها مع كل من «أوغندا، الصومال» مما يعزز من التعاون السياسي والاقتصادي بينهم، فضلاً عن إضعاف نفوذ (قطر، تركيا، إيران) في منطقة القرن الأفريقي، وتضافر كل هذه الجهود لإرساء السلام بالمنطقة.

وقال بكري النعيم، السياسي السوداني، إن العلاقات بين أفورقي والبشير كانت سيئة نظراً لأن الأخير كان يقدم الدعم المادي الضخم لحركات دينية متطرفة في إريتريا لزعزعة الاستقرار بها، والعمل على خلق اضطرابات مستمرة في البلاد، فضلاً عن استغلاله لسوء العلاقات السابق بين أسمرة وأديس أبابا، وتقديمه دعماً سياسياً والعمل على التنسيق والتعاون معها على كافة المستويات نكاية في إريتريا، وعقب عزل البشير هدأت الأوضاع وأصبح الحوار سبيلاً لاستئناف العلاقات من جديد. وأضاف النعيم لـ«الاتحاد» أنه لابد أن يتم حسم ملف الحدود بين السودان وإريتريا، وإعادة فتح المنافذ والمعابر المشتركة في ولاية كسلا، فضلاً عن حسم مصير القبائل المشتركة مثل «قبيلة الرشايدة». وأوضح النعيم أن أسمرة والخرطوم «بلد واحد وشعب واحد» وهناك ارتباط وثيق بينهما في العادات والتقاليد، فضلاً عن علاقات عائلية وثيقة الصلة، ومن ثم فلا محالة من عودة العلاقات بين البلدين، ولا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي في العلاقات بينهما.