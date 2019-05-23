لجنة فنية لمراجعة الجنسيات السودانية الممنوحة لأجانب

الخرطوم (الاتحاد)

أصدر المدير العام لقوات الشرطة قراراً قضى بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة، بموجب المادة (9) من قانون الجنسية السودانية، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وطبقاً للوكالة الرسمية، أوضح تعميم صادر من الشرطة أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس، والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

يذكر أن اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم (2016/‏850م) قد تم إيقاف أعمالها في وقت سابق بقرار من المدير العام لقوات الشرطة. تأتي لجنة المراجعة والفحص استكمالاً للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظاً على الهوية السودانية وصوناً لوثائق الهوية. وأمهل المدير العام لقوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.

من جانب آخر، شكلت الشرطة لجنة عاجلة للتحقيق بشأن ملابسات تسريب صور جوازات مسؤولين في حكومة الرئيس المخلوع، في وقت اعتبرت فيه السلوك انتهاكاً للخصوصية وسرية الوثائق. وكان ناشطون تداولوا، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لجوازات مسؤولين سابقين تم استخراجها حديثاً بينهم رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى.

وأسفرت نتائج التحقيقات عن تحديد المسؤولية والشخص الذي صور الصفحة الأولى للجوازات وتعهدت الشرطة بتقديم المتورطين للمحاسبة القانونية. وحققت الشرطة حول ملابسات تسريب صور جوازات مسؤولين في النظام السابق واعتبرت الشرطة هذا السلوك انتهاكاً لخصوصية المواطن. وأكد المكتب الصحفي للشرطة في تعميم صحفي، أمس، أن أمن الوثائق والمستندات وأسرار المواطنين في أيدٍ أمينة ولا مجال للمساس بها أو سوء استخدامها.