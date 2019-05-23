القاهرة (الاتحاد) قضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 6 إرهابيين إلى المفتي تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بالإعدام. وذكرت محكمة جنايات الجيزة، في حكمها، أن العناصر الإرهابية الستة انضموا لجماعة إرهابية هي «لجان المقاومة الشعبية بكرداسة» (التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية)، وشاركوا في قتل 3 أشخاص، بينهم عنصر أمني إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: إحالة أوراق 6 إرهابيين للمفتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.