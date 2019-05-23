كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو..المقاومة الإيرانية ترصد 12 تجمعًا احتجاجيًا في مختلف المدن الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن المدن الإيرانية شهدت نحو 12 تجمعاً احتجاجياً، شملت العديد من فئات الشعب، من مواطنين، وعمال، وموظفو دوائر، ومزارعون، وغيرهم.

وشهدت مدينة كرج، تجمعاً احتجاجياً للموظفين والممرضين في مستشفى خميني، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم وأجورهم.

كما شهدت العاصمة طهران، تجمعاً احتجاجياً، لمجموعة من موظفي المترو، في ساحة مبنى شركة استثمارالسكك الحديدية المتحضرة في طهران، للاحتجاج على العمل بشكل تعاقدي وإنهاء العقود الرسمية.

وعمّت الاحتجاجات مدينة سربل ذهاب، ومحافظة مازندران، لعدم تمديد العقد لحماية غابات «هيركاني»، وطرد حراس الغابات منذ 22 مايو 2019، وكذلك مدن نور، وأردبيل، وبهبهان، وكرج، وأراك، وغيرهم.

كما نظم أعضاء تعاونية «بنياد» للسكن لتعاونية قوى الأمن الداخلي للنظام، تجمعًا احتجاجيًا في اتو استراد «مرزداران» في طهران، للاحتجاج على تأخير في تسليم عقاراتهم و أموالهم.

