كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تسلم أمريكاً إيرانياً لانتهاكه العقوبات على طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق القضاء الفرنسي الأربعاء، على تسليم مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بمحاولة تصدير معدات تكنولوجية إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية على هذا البلد.
وقال جان ايف لوبورنيي، محامي جلال روح الله نجاد، أمام محكمة الاستئناف في مدينة ايكس اون بروفانس في جنوب شرق فرنسا أنه "فوجىء برفض الطابع السياسي بعين الاعتبار، بسبب العلاقات القائمة بين إيران والولايات المتحدة".
ويشتبه قاضيان فدراليان أمريكيان في مسؤولية المهندس الإيراني عن محاولة تصدير أنظمة صناعية تعمل بالأشعة المايكروية، ومنظومة مضادة للطائرات دون طيار إلى إيران.
ولم يقرر فريق الدفاع إذا كان سيرفع الأمر إلى محكمة التمييز، مع العلم أن القضاء في هذا المجال يكتفي بإعطاء رأي غير ملزم، لأن التسليم من صلاحية رئيس الحكومة الذي يصدر مرسوماً، يمكن الطعن فيه أمام مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فرنسية.