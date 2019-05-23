انقلاب سيارة للشرطة وإصابة شرطيين كانا في مهمة

انقلبت سيارة للشرطة، مساء أمس الثلاثاء، في طريق سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، ما أدى إلى إصابة عنصرين من فرقة الشرطة القضائية في ولاية أمن بني ملال بجروح متفاوتة الخطورة .

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن حادث انقلاب سيارة تابعة للأمن الوطني، خلف إصابة عنصرين بجروح متفاوتة الخطورة، كانا في مهمة رسمية، وعائدين إلى بني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا أمنيا كبيرا بحضور كبار المسؤولين الأمنيين في بني ملال، فيما تم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال، لتلقي العلاج.

وفتحت عناصر الدرك الملكي، التابع للمركز الترابي أحد بوموسى، تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.