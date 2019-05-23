عاجل.. الأمم المتحدة تعلن استقالة المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر!

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هوريت كوهلر.

كوهلر الألماني، تم تعيينة سنة 2017، بعد 35 سنة من الخبرة في مناصب حكومية، فيما نجح خلال عمله مبعوثا أمميا للصحراء، في إعادة إحياء مسار المجادثات، حيث كان من المرتقب أن تجلس الأطراف الأربعة على طاولة جديدة للحوار.

استقالة كوهلر اليوم، والتي لم تتردد أصداء عنها من قبل، بددت الأمم المتحدة شكوك وجود خلاف وراءها، بالتأكيد على أنها لدواع صحية