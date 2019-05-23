رسمياً..”الفيفا” يتراجع عن فكرة زيادة المنتخبات بمونديال قطر 2022

(أ.ف.ب)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء اليوم الأربعاء، إقامة نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا، متخليا بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس الماضي برفع عددها إلى 48.

وقرر الفيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 بدءا من مونديال 2026، لكنه أوصى خلال اجتماع له في مدينة ميامي الأميركية في مارس الماضي، بتطبيق هذه الزيادة بدءا من مونديال قطر. وكان من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال اجتماع يعقده الاتحاد الدولي في باريس مطلع يونيو المقبل.

لكن الفيفا حسم من اليوم هذه المسألة، ببيان أكد فيه التخلي عن اقتراح زيادة عدد المنتخبات في النسخة المقبلة، والذي كان من المرجح أن يتطلب في حال اعتماده، استضافة دول مجاورة لمباريات من البطولة.

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وأوضح الاتحاد في بيانه: “تماشيا مع خلاصات دراسة الجدوى التي وافق عليها الفيفا في الاجتماع الأخير لمجلسه، قام الفيفا وقطر بشكل مشترك ببحث كل الاحتمالات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 الى 48 منتخبا، عبر انخراط الدول المجاورة (لقطر) في كأس العالم 2022”.

وأضاف: “بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة بمشاركة كل المعنيين، تم التوصل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكون في الإمكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا”.

وتابع: “علاوة على ذلك، بحث الفيفا وقطر مجددا بجدوى استضافة قطر (بمفردها) بطولة يشارك فيها 48 منتخبا من خلال، على وجه التحديد، خفض بعض المعايير الأساسية للفيفا. في هذا السياق، خلص تحليل مشترك الى أنه، ونظرا للمرحلة المتقدمة من التحضيرات والحاجة الى إجراء تقييم مفصل حول التأثير اللوجستي المحتمل على البلد المضيف، سيكون ثمة حاجة لمزيد من الوقت، ولن يكون ممكنا اتخاذ قرار قبل الموعد النهائي في يونيو. لذلك لم يتم المضي قدما بهذا الخيار”.