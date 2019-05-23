القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها وأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن اللقاء تناول سبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الكويت لبحث مجالات التعاون المشترك والتوترات التي تشهدها المنطقة. وقال رئيس الوزراء العراقي للصحفيين، الثلاثاء، إن "بين العراق والكويت الكثير من الأمور المشتركة.. والعلاقات مع الكويت الآن تبني وتنتج وقلّ فيها جانب الخلافات وازداد جانب المشتركات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التطورات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.