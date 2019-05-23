الأمم المتحدة تلوح بوقف المساعدات لليمن جراء انتهاكات الحوثي

لوحت الأمم المتحدة، الأربعاء، بتعليق المساعدات الإنسانية في اليمن، في حال استمرت الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق العمل الإنساني.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إن "الأمم المتحدة تحقق في جميع الحالات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية الخاصة بنهب المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل أمام المنظمات الأممية، وستعلق توزيع المساعدات إذا استمرت هذه الانتهاكات وإذا لزم الأمر".

وأدان المسؤول الأممي خلال الاجتماع الإنساني رفيع المستوى بين السعودية والإمارات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالرياض، الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق العمل الإنساني في اليمن.

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وأشار المسؤول الأممي إلى أن "عملية إعادة البناء والنهوض بالاقتصاد اليمني ومعالجة الأضرار المادية ستحتاج لأعوام طويلة".

وأدان المسؤول الأممي الهجمات الحوثية الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها المليشيا الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، وقال: "نحن في الأمم المتحدة ندين هذه الهجمات بشكل صريح".

وعبر لوكوك عن شكره الجزيل للسعودية والإمارات لدعمهما الملموس للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، وذلك من خلال تقديمهما 1.5 مليار دولار أمريكي في مؤتمر المانحين خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وكذلك منحهما 930 مليون دولار للشعب اليمني، كما قدما 300 مليون دولار من تعهد سابق لهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى دورهما في وصول المساعدات في مدينة الحديدة؛ الأمر الذي مكن الأمم المتحدة من تسريع عمليات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية.

وأكد الاجتماع استمرار تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمن في كل المجالات، انطلاقا من حرص السعودية والإمارات على أبناء الشعب اليمني، وتنفيذا لأوامر قادة الدولتين في الوقوف بجانب الشعب اليمني.