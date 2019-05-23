قائد بالحرس الثوري: #أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة #إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قارب تابع للحرس الثوري الإيراني على مقربة من حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش في مضيق هرمز يوم 21 مارس 2017

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري قوله يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وداعميها لا يجرؤون على مهاجمة إيران بسبب ”روح المقاومة“ لديها.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط بما في ذلك إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

ونقلت وكالة فارس عن الميجر جنرال غلام علي رشيد قوله ”إذا كانت أمريكا المجرمة وحماتها الغربيون والإقليميون لا يجرؤون على الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع بلادنا، فذك بسبب روح المقاومة والتضحية لدى الشعب والشباب“.

وقال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة على تويتر إلى وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأربعاء إن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة استفزاز متعمد.

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وأضاف آشنا بالإنجليزية ”لا يمكن أيها الوزير بومبيو أن تأتي بالسفن الحربية إلى منطقتنا وتسمي هذا ردعا. هذا يسمى استفزازا. هذا يجبر إيران على إظهار ردعها الخاص، الذي تسميه أنت استفزازا. هل ترى الدائرة؟“

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال على تويتر يوم الأحد ”إذا أرادت إيران القتال فستكون تلك النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا!“.