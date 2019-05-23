الان تتابع عاجل.. وسائل إعلام سورية: إسقاط طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. وسائل إعلام سورية: إسقاط طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. وسائل إعلام سورية: إسقاط طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة report this ad

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