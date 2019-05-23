الان تتابع رويترز: البنتاجون يبحث طلبا بإرسال 5 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال مسؤولان أميركيان إن وزارة الدفاع الأميركية تدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.
وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان قد قال إن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.
وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونغرس الأميركي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاغون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأميركية.
وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأميركية في الخليج.
وأضاف: “هدفنا من حشد قواتنا في الخليج هو الردع لا الحرب. تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني”.
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