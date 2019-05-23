شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: دراسة لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم (الأربعاء)، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تدرس طلباً من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وسط تزايد التوتر مع إيران.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن القيادة المركزية الأمريكية هي التي قدمت الطلب، لكنهما أضافا أنه ليس من الواضح ما إذا كان البنتاجون سيوافق على الطلب.

وقال أحد المسؤولين إن طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية.