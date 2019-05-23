شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية: حفتر أبلغ ماكرون بأن لا وقف لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، إن قائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا ) خليفة حفتر استبعد خلال حديثه اليوم (الأربعاء) مع الرئيس إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار، وأعرب عن رغبته في تخليص العاصمة الليبية طرابلس من «ميليشيات تهيمن» على الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة.

وأضاف:«عندما طُرحت قضية وقف إطلاق النار على الطاولة، كان رد فعل حفتر عليها هو التساؤل 'نتفاوض مع من لوقف إطلاق النار اليوم؟».

وتابع المسؤول: «هو يرى أن الميليشيات تهيمن على حكومة الوفاق الوطني (يقودها رئيس الوزراء فائز السراج) ولا يجدر به التفاوض مع ممثلين عن تلك الميليشيات».

وأفاد المسؤول بأن ماكرون طلب من حفتر القيام بخطوة علنية صوب وقف إطلاق النار،وبأن حفتر رد بالقول بأن ثمة حاجة لحوار سياسي شامل، وإنه مستعد لذلك إذا كانت الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.