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إطلاق سراح رهينة إيطالي في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (روما)

قال مكتب رئيس وزراء إيطاليا في بيان اليوم (الأربعاء)، إنه تم إطلاق سراح رجل إيطالي ظل رهينة في سورية لنحو ثلاث سنوات.

وأضاف البيان أن المخابرات والشرطة ووزارة الخارجية الإيطالية عملت معا لتأمين إطلاق سراح أليساندرو ساندريني (32 عاماً)، وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا.

وكان ساندريني قد سافر جواً إلى تركيا في أكتوبر 2016 لقضاء عطلة، لكنه اختفى بعد ذلك بوقت قصير. وبعد مرور عام، اتصل ساندريني بعائلته وأبلغها بأنه تعرض للخطف في أحد شوارع مدينة أضنة في جنوب تركيا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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