ترمب يهدد برد قوي على المكسيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس سياسات الهجرة بالمكسيك، وهدد باتخاذ إجراءات ضدها لسماحها للمهاجرين بالعبور إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية أن ترمب أعرب في تغريدة له عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن خيبة أمله من أن المكسيك لا تقوم بأي شيء فعلي لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية، «حيث يعرف الجميع أن قوانيننا الخاصة بالهجرة بها عوار ويتم انتهاكها، وذلك بسبب الديمقراطيين».

وقال الرئيس الأمريكي «إن موقف المكسيك هو أن الأشخاص من دول أخرى، بما في ذلك المكسيك، يجب أن يكون لديهم الحق في العبور إلى الولايات المتحدة، وأنه يجب على دافعي الضرائب الأمريكيين تحمل مسؤولية التكاليف الهائلة المرتبطة بهذه الهجرة غير الشرعية». وأضاف «إن المكسيك مخطئة، وإنني سوف أقوم بالرد قريبا».