وجبات سعودية في اليمن ولبنان.. وسلال لغزة وقندهار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تواصل السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة بشكل يومي طوال شهر رمضان على عدد من المحافظات اليمنية، ومختلف دول العالم.

وشهد أمس توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجنون في مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء، وفي محافظة مأرب تم توزيع 1,732 وجبة إفطار، وفي المهمرة وزعت 1,224 وجبة إفطار على عابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديرية الغيضة، وفي مأرب وزعت 2,750 كرتون تمر على النازحين من محافظة صنعاء والمقيمين في مخيم جو النسيم في مأرب، يستفيد منها 14,000 فرد.

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وامتدت أيدي العطاء إلى قطاع غزة، حيث وزعت وجبات إفطار الصائم على الأيتام من أبناء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال إقامة مأدبة إفطار لأكثر من 700 يتيم مع أسرهم.

وفي مدينة طرابلس اللبنانية جرى توزيع 799 سلة غذائية رمضانية على الأسر الأشد فقرا استفاد منها 799 عائلة، ووزع المركز 740 سلة رمضانية للأسر اللبنانية الأشد فقرا وللنازحين السوريين في مدينة صور جنوب لبنان.

ووزع المركز السلال الرمضانية في ولاية قندهار في أفغانستان، تزن 7 أطنان و869 كجم في الولاية، استفاد منها 183 أسرة، وشكر حاكم قندهار حيات الله المملكة على دعمها الإنساني.