أمير الكويت: ظروف المنطقة الحالية بالغة الخطورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس «إن الظروف الحالية بالغة الدقة والخطورة، وإن وتيرة التصعيد متسارعة في منطقتنا، والتي نرجو معها أن يعود الهدوء وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا».

وأضاف «لا شك بأن هذه الظروف والتحديات التي نواجهها تضاعف من مسؤوليتكم الدبلوماسية ومن ضرورة مواصلتكم لجهودكم، لتحقيق المصالح العليا لوطنكم»، وتابع «لقد مضى على عضوية دولة الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف، استطاعت من خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن، حيال ما يطرح من قضايا للبحث في مجلس الأمن، ولقد استحق ذلك استحسان وإعجاب عدد من دول العالم رغم حساسية وأهمية القضايا التي كانت محل بحث في مجلس الأمن، وتمكنت الدبلوماسية الكويتية وبنجاح باهر أن تمثل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل وأن تكون مدافعا عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية».

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح «إن المنطقة ملتهبة، والمشهد السياسي قاتم»، وأوضح «المشهد ينبئ عن تداعيات خطيرة، تستوجب التعامل بكل الحيطة والحذر».