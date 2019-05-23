الانقلابيون يفجرون الجسور وينهبون المناطق قبل تحريرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الحرب المفروضة منذ اقتحام الميليشيات الحوثية الإيرانية العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، كبدت الشعب اليمني الكثير من الآلام والجراح واستنزفت مقدراته وثرواته، ويمتد خطرها للمنطقة والعالم كله.

وأشار في خطاب بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية أمس إلى أن معاناة الشعب من المشروع العنصري الطائفي الحوثي المدعوم من بؤرة الشر والإرهاب في طهران. وأكد أن العلاج الحقيقي لهذه المعاناة لن تكون بمراعاة مشاعر الانقلابيين وتصديق أكاذيبهم، وقال «إن الشعب اليمني هو الأحق بالحياة الكريمة والسلام الحقيقي من ميليشيات متوحشة انقلبت على الدولة وداست على الإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتمردت على الشرعية الوطنية والدولية وجعلت السلاح هو لغتها الوحيدة تماما كما فعلت وتفعل قوى الإرهاب الداعشية».

ميدانيا، سيطرت القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس على معسكر العللة شمال مدينة قعطبة بالضالع جنوبا، بعد معارك عنيفة، وأكد مصدر عسكري السيطرة على مناطق جبل الوعل وقردح بمنطقة الحمر شمال قعطبة، وتمشيط المناطق المحيطة باتجاه منطقة حمر بقعطبة بمحافظة الضالع وسط فرار وانهيار الميليشيات الحوثية.

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وتمكنت قوات الجيش في جبهة مريس من كسر الحصار الحوثي على معسكر الصدرين بمريس من اتجاه خط قعطبة، وفتح الحصار المفروض على مدينة مريس من قبل الميليشيات التي تسللت قبل أيام إلى نقيل الشيم.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى تفجير الجسور والعبارات والطرق الرابطة بين مدينتي قعطبة ومريس بعد الهزائم التي منيت بها خلال الأيام الماضية، وقامت بأعمال تخريبية ونهب ممتلكات واسعة في المناطق التي تم دحرها منها وتحريرها.

وشنت الميليشيات الانقلابية حملة اختطافات واسعة داخل منطقة باجة وسط منطقة حجر بالضالع، استهدفت كل المارة من المدنيين، واحتجزت بعض الأهالي المقيمين فيها داخل منازلهم، ومنعت بعض الأسر من النزوح من القرية وقامت باحتجاز البعض منهم داخل منازلهم لاستخدامهم كدروع بشرية، فيما أخذت بعضا منهم باتجاه مدينة الفاخر ومناطق الشمال بعد اتهامهم بعلاقتهم بالمقاومة.

مشاهدات ميدانية