تلفزيون لبنان: التدبير رقم 3 أعيد طرحه خلال جلسة الحكومة اليوم

علمت قناة "​تلفزيون لبنان​" أن "التدبير رقم 3 أعيد طرحه خلال ​جلسة الحكومة​ المخصصة للموازنة التي عقدت في السراي الحكمومي برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ووزير الدفاع ​الياس بوصعب​ أصر على موقفه بحصر التدبير بالاحدود مع ​اسرائيل​ والمخيمات".

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