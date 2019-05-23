اشارت مصادر سياسية لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى انه "في الأيام الماضية، ضاع مشروع وزير المال علي حسن خليل وفتح كلّ فريق على حسابه، ووضع بعضهم أوراقه الخاصّة، وأصرّ على مناقشتها في الحكومة، وقد ذهبوا إلى حد التلويح بالاستقالة منها اذا لم يحصل ذلك، وهذا ما فعله تحديدا رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن أنه يسعى إلى وضع رؤية اقتصادية للموازنة".
ورات المصادر أن "سابقة طبعت مناقشات الموازنة في مجلس الوزراء هذه المرة، تمثّلت في اقتحام وزراء، بشكل واضح، اختصاصات زملائهم في الحكومة، محاولين فرض خياراتهم وتوجهاتهم عليهم، وقد نجحوا الى حد بعيد في ذلك، وقد وتّرت منافسةُ باسيل لوزيرَ المال العلاقات بين الرجلين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجريدة: منافسةُ باسيل لوزير المال وترت العلاقة بين الرجلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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