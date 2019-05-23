أبو فاعور: الصناعات اللبنانية تخلق فرص عمل وتؤمن التوازن في الميزان التجاري

أكد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ أن "قرار فرض ضريبة 2 بالمئة على بعض البضائع المستوردة هو تاريخي"، مشيراً الى أنه "في قطاع الأحذية فقط ​لبنان​ يستورد بـ 71 مليون ​دولار​، من ​ايطاليا​ و​الصين​ وفيتننام و​كمبوديا​ و​صربيا​ والعديد من الدول التي هي صناعيا ليست افضل من لبنان، الا أن الدولة تحمي صناعتهم فقط".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو فاعرو أن "​الصناعات اللبنانية​ تخلق فرص عمل وتؤمن التوازن في الميزان التجاري".