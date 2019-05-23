أبو فاعور: الصناعات اللبنانية تخلق فرص عمل وتؤمن التوازن في الميزان التجاري

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "قرار فرض ضريبة 2 بالمئة على بعض البضائع المستوردة هو تاريخي"، مشيراً الى أنه "في قطاع الأحذية فقط لبنان يستورد بـ 71 مليون دولار، من ايطاليا والصين وفيتننام وكمبوديا وصربيا والعديد من الدول التي هي صناعيا ليست افضل من لبنان، الا أن الدولة تحمي صناعتهم فقط".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو فاعرو أن "الصناعات اللبنانية تخلق فرص عمل وتؤمن التوازن في الميزان التجاري".
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