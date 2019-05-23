أعلنت ​السفارة السعودية​ في ​واشنطن​ أن "الدفاعات الجوية بمحافظة ​نجران​ عند حدود المملكة الجنوبية مع ​اليمن​ اعترضت ​طائرة​ مسيرة أطلقها ​الحوثيون​". وكانت أفادت قناة "المسيرة" اليمنية في وقت سابق أن "الحوثيون شنوا هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفا حظائر تحوي طائرتين، ولم ترد ​تقارير​ عن خسائر مادية أو بشرية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بواشنطن: اعتراض طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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